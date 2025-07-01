ING Türkiye, Z kuşağına özel yatırım fonunu hayata geçirdi. GNZ – Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu’na, 1996–2012 yılları arasında doğanlar yatırım yapabilecek. Fon; teknoloji, yapay zekâ, sosyal medya, temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi Z kuşağının hayatında önemli yer tutan temalara yatırım yapıyor.

ING Türkiye, Ak Portföy iş birliğiyle Z kuşağına özel yatırım fonunu hayata geçirdi. 1996–2012 yılları arasında doğanların yatırım yapabileceği GNZ – Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu; teknoloji, yapay zekâ, sosyal medya, temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi Z kuşağının hayatında önemli yer tutan temalara yatırım yapıyor. Fon, genç yatırımcılara hem finansal bilinç kazandırmayı hem de dengeli bir portföy yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyor. Çeşitlendirilmiş yatırım fonlarıyla hazırlanan GNZ – Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu, Ak Portföy’ün uzman fon yöneticileri tarafından yönetiliyor. GNZ fonu almak isteyenler, işlemlerini ING Mobil veya İnternet Şubesi’nden, Yatırım Fonları menüsünde gerçekleştirebiliyor.

Tuğçe Bora Kılıç: "Gençlerin ilk yatırımlarında yanlarında olmayı, finansal yolculuklarına eşlik etmeyi hedefliyoruz"

Gençlerin finansal geleceğini destekleyen bu yenilikçi fon ile ilgili açıklamada bulunan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, "ING Türkiye olarak, tasarruf ve yatırım ürünlerimizle müşterilerimize kazandırıyor, yenilikçi ürünlerimizle ING farkını ortaya koyuyoruz. Yatırım fonu dünyamızı zenginleştirmeye ve kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de bir ilke imza atarak sadece Z kuşağına özel GNZ – Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu’nu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu fonla amacımız, sadece bir yatırım ürünü sunmak değil; gençlerin değerleriyle örtüşen, kendilerine ait hissedebilecekleri bir alan oluşturmak. Özgünlük, anlam ve etki arayan bir nesil olan Z kuşağının, kendi yolunu çizerken finansal birikim yapabilmesine, küçük adımlarla büyük farklar oluşturabilmesine destek olmak istiyoruz. Bu fon ile gençlerin ilk yatırımlarında yanlarında olmayı, finansal yolculuklarına eşlik etmeyi ve onların değerleriyle büyüyen bir geleceğe katkı sunmayı hedefliyoruz" diye aktardı.

ING Mobil’de farklı fon getirileri tek ekranda

ING Mobil’e eklenen yeni özellikler sayesinde ING müşterileri farklı fonların performanslarını tek ekranda karşılaştırabiliyor. Fon detay sayfalarında dönemsel getirilerden risk seviyesine, varlık dağılımından işlem bilgilerine kadar kapsamlı bir içeriğe erişebiliyor. Seçilen fon ile ABD Doları, Euro & altının farklı dönem getirileri karşılaştırılabiliyor.