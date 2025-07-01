Fethiye’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yılı törenle kutlandı. Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından şehitler için denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle Beşkaza Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Fethiye Kaymakam Vekili Mesut Yakuta, Fethiye Belediye Başkan Vekili Oğuz Bolelli, Fethiye Liman Başkanı Çetin Çiftçi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Ak Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan’ın yanı sıra denizcilik kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Programda ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Fethiye Liman Başkanı Çetin Çiftçi yaptı. Çiftçi, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun denizcilik tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "1 Temmuz 1926, Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferidir. Bu tarihte yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlerin denizlerimizden elde ettiği sayısız çıkarlara ve hükümranlığa son verilmiştir. Kıyılarımızdaki yük ve yolcu taşıma hakkı, asıl sahibi olan Türk bayraklı gemilere ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına geçmiştir. Bu tarih, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde modern denizciliğin yeniden doğduğu gündür. Sevinçtir, gururdur, bayramdır"

Törenin ardından protokol üyeleri, Fethiye Limanı’ndan tekneyle denize açılarak şehit denizciler anısına denize çelenk bıraktı. Kabotaj Bayramı etkinliklerinin gün boyunca çeşitli gösteriler ve yarışmalarla devam edeceği bildirildi.

"Şehitlerimiz adına denize çelenk bıraktık"

Etkinliklerin ardından konuşan Fethiye Kaymakam Vekili Mesut Yakuta, "Kutlamalar nedeniyle bir araya geldik. Tüm şehitlerimiz adına denize çelenk bıraktık. Herkesin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun" dedi.

"Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı aroluştur"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, "Etkinliklerimiz sabah törenle başladı. Ardından denize çelenk bıraktık. Biz denizciler için 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı varoluştur. Türkiye sınırları içerisinde ticaret yapabiliyorsak bu kanuna borçluyuz" dedi.