7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek festivale davet eden Başkan Yüksel Kepenek, "Honaz Belediyesi olarak 500 milyon TL’lik yatırım yaparak, sosyal gelişmişlik açısından Denizli’de 3. sıraya yükseldik" dedi.

Denizli’nin Honaz Belediyesi, 47. Kiraz Festivali için tüm hazırlıklarını tamamladı. 5-6-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında Honaz’ın doğa harikası Göz Piknik Alanında düzenlenecek olan festival; konserler, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçecek.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, DGC Basın Merkezinde düzenlediği toplantıda festivalle ilgili detayları ve belediyenin gerçekleştirdiği projeleri paylaştı. Başkan Kepenek, festival alanının büyük yatırımlarla yeniden düzenlendiğini belirterek, "Göz Piknik Alanı’nı, halkımızın yazın sıcak günlerinde nefes alabileceği bir mesire alanı haline getirdik. Gölgesiyle, buz gibi suyuyla, oturma alanlarıyla vatandaşlarımız için 1. sınıf bir yaşam alanı oluşturduk. Kiraz Festivalimiz de burada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

Honaz’a 500 milyonluk yatırım

Toplantıda belediyenin yatırımlarına da değinen Başkan Kepenek, bugüne kadar Honaz Belediyesinin borçlanmadan yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini vurguladı. Belediyenin dikkat çeken projelerinden söz eden Başkan Kepenek, "18 mahallenin sosyal tesis sorunu çözüldü, 16’sı açıldı, 17’ncisi Temmuz sonunda açılacak. Kocabaş Mahallesi’nde yer alan Yaşlı Rehabilitasyon Merkezinde, 114 yaşlıya günlük kahvaltı, fizik tedavi ve sosyal etkinlikler sunuluyor. Halkımızın hizmetine sunduğumu Honaz Kent Lokantaları, 3 farklı noktada uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti veriliyor. İlçemize kazandırdığımız 2 tam kapasiteli kreş, gece geç saatlere kadar açık. Kadın istihdamına büyük destek sağlanıyor. Yerel Tohum Merkezine 2 bine yakın ata tohumu kayda alındı, bu tohumlardan üretilen fideler 27 farklı ile gönderildi, Denizli’de halka ücretsiz dağıtılıyor. Honaz Merkez Aile Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 yılda 8 bin 750 hasta tedavi edildi. İhtiyaç sahipleri evlerinden alınıp tedavi sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Ahıskalı Türklerin anısına 14 dönüm arazi üzerine kurulu bir park inşa edildi" dedi.

Honaz sosyal gelişmişlikte ilk 3’te

Yüksel Kepenek, Honaz’ın sosyal gelişmişlik açısından Denizli’de 3. sırada yer aldığını, Türkiye genelinde ise 973 ilçe arasında 192. sırada olduğunu belirterek, "Denizli’deki en yakın ilçeye 92 sıra fark atmış durumdayız. Hedefimiz ilk 100’e girmek" ifadelerini kullandı.

Honaz 47. Kiraz Festivalinde Serap Çakmak’ın sunumuyla başlayacak etkinlikler kapsamında her akşam sevilen sanatçılar sahne alacak. 5 Temmuz Cuma günü Necati ve Saykolar, 6 Temmuz Cumartesi günü Saygın Şahin ve İkilem, 7 Temmuz Pazar günü ise ödüllü halk oyunları gösterisinin ardından Zara konseri Honazlılarla buluşacak.