"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

İnfaz kanununun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinde bulunan tutukluların tahliyesine başlandı. Maltepe Cezaevi önünde tahliye öncesi mahkum yakınları cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yeni kanun ile tahliye edilen mahkumların yakınları sevinç ve mutluluklarını paylaştı.

Cezaevinden amcasının çıkışını bekleyen Erhan Ek, "Gecenin bu saatinde büyük amcamızı bekliyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Allah’ın izniyle çıkacak inşallah. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.