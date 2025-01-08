İnegöl’de geçtiğimiz yıl Şubat ayında yapımına başlanan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Mahmudiye 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ve Hayırsever İş İnsanı Sabri Şen arasında 2024 yılı şubat ayında imzalanan bağış protokolü kapsamında Mahmudiye Mahallesi’nde yeni bir 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılması planlandı. Geride kalan 11 ayda yapımı tamamlanan binanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne devri gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli hazırlıkların bitirilmesinin ardından yeni 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu İnegöllülere hizmet vermeye başladı.

İlçelerde sağlık hizmetlerinin belediyeler ve hayırseverlerle yapılan işbirliği ile daha yaygın hale geldiğine dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, “Sağlık yatırımlarının yaygınlaşması adına belediyelerimizin desteklerini alıyoruz. Bugün de hayırsever ailemizin desteğiyle bölgemizin acil sağlık hizmetleri anlamında önemli bir ihtiyacını karşılayacak bir merkezimiz hizmete girdi. Bu vesileyle Şen ailesine teşekkür ediyorum ve acil sağlık istasyonumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.