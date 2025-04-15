Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’de 140 üretici firmanın yer aldığı 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı. 19 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda yeni sezonun trendleri ve mobilya modasına yön verecek modeller ilk kez görücüye çıktı.

Türkiye’nin Mobilya Başkenti, 500 yılı aşkın süredir ahşabı sanata dönüştüren İnegöl’de mobilya şöleni başladı. Binlerce üretici firmanın sektörde trendi belirleyen ürünlerini ürettiği İnegöl’de 140 firmanın standının yer aldığı 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı bugün itibariyle başladı. 15-19 Nisan tarihleri arasında misafirlerini ağılayacak organizasyon ile mobilyada yeni sezon trendleri, firmaların yeni ürünleri ve mobilya modasına yön verecek modeller ile renkler görücüye çıktı.

İnegöl Mobilyasının vitrini konumundaki fuarın açılış töreni bugün 14.00’da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, siyasiler, bürokratlar, mobilya sektör temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün 52’ncisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımızın öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İnegöl aslında mobilyada bir fuardan ötesi, şehircilikte de bir ilçe ve ilden öte olduğunu söyleyebilirim. Hangi parametreyi ele alırsak alalım; ekonomisi, nüfusu, ihracat rakamları, ithalat rakamları, tüm parametreleriyle ülke hedeflerine katma değer oluşturabilen, destek verebilen özelliğe sahip. Dolaysıyla biz başta mobilyacılarımız olmak üzere İnegöl’ümüzde üretim yapan herkese teşekkür ediyoruz. Beraberinde bu sektörde çalışan çok değerli emektarlar var. Her birine çok teşekkür ediyoruz. Nihayet itibariyle İnegöl’ün lokomotifi mobilya. Bugün de mobilya özelinde buluştuk. Bugün farklı bir heyecanımız var. Aslında şehrimiz her gün fuarı yaşıyor. Online satışlar, yapılıyor, mağazalarımız ve mobilya AVM’lerimiz sürekli açık. Ancak biz bu noktada geliştirmeye devam edeceğiz. Mobilyadaki sektör payımızı, ülkemizin aldığı payı arttırmak için gayret edeceğiz" dedi.

Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaparak sektörün sorunlarının el birliği ile çözüleceğini de işaret eden Başkan Taban, "Birlik beraberlik çok kıymetli bir kavram. Kaymakamımız, Milletvekilimiz, Ticaret Odamız, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz, İnegöl Belediyesi tüm organlarla el ele vererek hem mobilya sektöründe hem diğer sektörlerde ihtiyaç olan konuları irdeleyerek buradaki sorunları aşmak için çalışmalar yapıyoruz. Ben bugünden daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Evet dünyada birtakım gelişmeler yaşanıyor ama biz kendi işimize bakıyoruz. Nihayetinde de buradan hem Bursa’ya hem ülkemize daha fazla destek vermek için çalışmalarımızı sıkılaştıracağız. Açılışını yaptığımız fuarımızın da bu minvalde hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise İnegöl denildiğinde mobilya, mobilya denildiğinde İnegöl’ün akıllara geldiğini kaydederek "Bugün Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının 52’ncisinin açılışını yapıyoruz. Nice yıllara diyorum. Emeği olan tüm paydaşlara takdirlerimi sunuyorum. Burada bana düşen Bursa Valisi olarak İnegöl deyince mobilyayı akla getiren, mobilya deyince de İnegöl’ü akla getiren ve bu anlamda Bursa’mız, ülkemiz için hatırı sayılır bir katma değer ortaya koyan tüm paydaşlara şahsım ve Valilik olarak takdirlerimi arz ediyorum" dedi.

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da İnegöl Mobilyası ve Türkiye’nin mobilya sektöründeki gelişiminden söz etti. Gürcan, "İnegöl yalnızca bir kritik merkezi değil, aynı zamanda Türk mobilya sektörünün tasarım, kalite ve ihracat vizyonunu temsil eden öncü bir şehrimizdir. İnegöl mobilyanın en büyük eserlerini üreten şehirdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sektörümüzün uluslararası vitrine çıkmasında, yeni iş birliklerinin kurulmasında ve global alıcılara ulaşılmasında hayati bir rol üstlenmekte olan fuarımız aynı zamanda arge, markalaşma ve sürdürülebilirlik konusunda atılan en önemli adımlardan biridir. Türkiye sadece mobilya üreten değil, mobilya tasarlayan ve dünya trendlerini belirleyen bir ülke olma yolundadır" açıklamalarında bulundu.

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri önce kurdele kesimi ile fuar açılışını gerçekleştirdi. Akabinde stantları gezerek firma temsilcilerine hayırlı işler dileklerini iletip mobilyaları inceledi.