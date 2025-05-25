BTÜ Konuşmaları’nın 39’uncu bölüm konuğu, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü Sahibi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu; akademisyenlik yolunda başarıya ulaşmak için atılacak adımların ipuçlarını verdi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da her hafta çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları’nın 4’ncü sezon 38’nci bölüm konuğu, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü Sahibi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu oldu. Gıda bilimi alanında yaptığı çalışmalarla, "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne layık görülerek, 18 Aralık 2024’de düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülü takdim edilen Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’nun konuk olduğu programa; BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Akademisyenlik Yolunda Başarı" başlıklı konuşmasını yapan Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, akademik kariyerinde izlediği yolu anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Bilimsel çalışmanın bir ekip işi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sarıcaoğlu, ekibin birbirini tamamlamasının ise çok kritik olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda akademik çalışmalarının yanında Bursateknopark’ta kurduğu "Sarıcaoğlu Research Group" çatısı altında gıda bilimi alanına yönelik çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Doç. Dr. Sarıcaoğlu, buradaki başarılarının temelinde iyi ekip arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Akademisyenliğin gönülden yapılacak bir meslek olduğunun altını çizen Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, "Kişi işini tutkuyla yaptığında, yoğun çalışma temposu bile yorucu gelmez. Akademisyenlik yolunda ilerlemek isteyen öğrencilerimizin daha lisans yıllarındayken bu mesleğe olan ilgilerini ve tutkularını keşfetmeleri büyük önem taşıyor. Araştırma yapmak, sorulara yanıt aramak ve bilimsel makalelere imza atmak gibi süreçlerin verdiği haz, bu yolda en büyük motivasyon kaynağınız olur. Öğrencilerimizin bulundukları alanda çalışan akademisyenleri tanımaları, onların çalışmalarını takip etmeleri ise akademik camiaya entegre olmaları açısından oldukça değerli. Bizler de öğrencilerimizi bu alana yönlendirebilmek adına laboratuvar ortamlarında bilimsel meraklarını ve heyecanlarını artırmaya yönelik çalışmalara özen gösteriyoruz" dedi.

Bilimsel hayata adım atmak isteyen öğrencilere "proje yazın" tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, "Siz öğrencilerimizde proje ve araştırma kültürünün oluşması için özellikle TUBITAK 2209 projesi çok kıymetli. Bu proje ile atacağınız tohumlar sizlere ileride meyve olarak dönecek. Bu nedenle mutlaka 2209 projelerine başvurmalısınız. Üniversitemiz bununla alakalı çok güzel eğitimler veriyor, destek oluyor. Bu ilk adım sizlere, araştırma merakı ve bir düstur kazandıracak" diye konuştu.

Proje yazımında yapay zekâ desteğine değinen Doç. Dr. Sarıcaoğlu, "Akademik olarak yapay zekâyı etkin bir şekilde kullanabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken noktalar var. Örneğin yapay zekâ, olmayan kaynakları gösteriyor. Yapay zekâ çok önemli noktalara temas ediyor ama teyide muhtaçtır. Yapay zekâdan aldığınız hiçbir cümle ya da kaynağa yüzde 100 güvenmemelisiniz aksi taktide hata yaparsınız. Ama yapay zekâ yol haritanızı belirlemeniz noktasında çok güzel bir araçtır" ifadelerini kullandı.

Program, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç’un Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’na plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.