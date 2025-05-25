Ev tekstili sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan HOMETEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 11 holde ve toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara DOSABSİAD üyesi 60 firma güçlü bir katılım gösterdi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de fuarı ziyaret ederek sektördeki yenilikleri yakından inceledi ve katılımcı firmalarla bir araya geldi. Yenilikçi ürünleri ve özgün tasarımlarıyla öne çıkan DOSABSİAD üyesi firmalar, fuarda büyük ilgi gördü. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve beraberindeki heyet ile birlikte firmaların stantlarını ziyaret etti. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Nilüfer Çevikel, "HOMETEX, sektörümüzün dünyaya açılan kapısı ve uluslararası alanda en önemli buluşma noktalarından biri. DOSABSIAD üyesi 60 firmamızın burada stant açarak yenilikçi ürünlerini ve tasarımlarını sergilemesi, bölgemizin ve ülkemizin üretim gücünü göstermesi açısından büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ev tekstili alanında dünyada dördüncü, Avrupa Birliği tedarikçileri arasında ise üçüncü sırada yer almasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel "Sektörümüz, 2024 yılında 2,9 milyar dolara ulaşan ihracatı ve 2025 yılının ilk dört ayında yüzde 2,1 artışla elde edilen 950 milyon dolarlık performansıyla, bu yılı yaklaşık 3 milyar dolar bandında tamamlama hedefiyle ilerliyor. Bu tablo, hepimiz için önemli bir motivasyon kaynağı. Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün, halı dahil toplamda 32,1 milyar dolarlık ve diğer yan sektörlerle birlikte 34,8 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşması, ülke ekonomisine sağladığımız katkının en net göstergesidir. HOMETEX gibi fuarlar ise bu başarı grafiğinin daha da yukarılara taşınmasında kilit rol oynuyor. Üyelerimizin bu platformda yeni iş bağlantıları kurduğunu, mevcut pazarlarını güçlendirdiğini ve büyük ihracat hedefimize olan katkılarını artırdığını memnuniyetle gözlemliyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin ev tekstilindeki küresel liderliğini pekiştiren bu tür etkinliklerin, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve katma değerli üretim için hayati önem taşıdığına dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel "Bu organizasyonda emeği geçen başta Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne, İstanbul Ticaret Odası’na, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, TETSİAD’a, KFA Fuarcılık’a ve fuarın başarısına katkı sağlayan tüm paydaşlara DOSABSİAD adına teşekkürlerimi sunuyorum. DOSABSİAD olarak, üyelerimizin bu tür platformlarda daha etkin yer alması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz ve sektörümüzün gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.