İncirliova Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında ’Akıllı Şehir Stratejisi ile İncirliova’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm’ projesinin ilk ayağı olan eğitim süreci tamamlanırken, İnciriova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İlçemizin ihtiyaçlarına modern ve sürdürülebilir çözümler sunacağız" dedi.

Geçtiğimiz 2024 Aralık ayında İncirliova Belediyesi ve GEKA arasında imzalanan protokolün ardından hayata geçirilen ’Akıllı Şehir Stratejisi ile İncirliova’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm’ projesinde çalışmalar sürüyor. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye yönelik nihai strateji belgesinin hazırlanmasını içeren protokol kapsamında yürütülen projenin ilk ayağı olan eğitim süreci tamamlandı. Geleceğin İncirliova’sı için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, hedeflerinin geleceğin modern İncirliova’sını oluşturmak olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında ilk olarak ilçede dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sağlanacak alanların belirlenmesinin ardından kamu hizmetleri, sanayi, tarım, atık yönetimi ve çevre koruma alanları başta olmak üzere ilçede mevcut durumunun analizi yapılacak. İlçenin akıllı teknolojilere geçişi için gerekli altyapı, yatırım ve finansman ihtiyaçlarının da belirlenmesinin ardından kısa, orta ve uzun vadeli akıllı şehir hedeflerine yönelik eylem planları oluşturulacak. Bu kapsamda projenim eğitim sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade eden Başkan Kaya; "Akıllı Şehir Stratejisi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm projemizin ilk ayağı olan eğitim sürecini tamamladık. Yönetim Danışmanı Mustafa Oğuz hocamız, projede görev alacak belediye çalışanlarımızla iki gün boyunca çok kıymetli bilgiler paylaştı. Bu çalışmanın ardından İncirliova’mızın yapısına uygun projeleri belirleyerek, ilçemizin ihtiyaçlarına modern ve sürdürülebilir çözümler sunacağız. Değerli sunumları için danışman hocamız Mustafa Oğuz’a ve bu projede bizlere destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.