Süper Amatör Lig E Grubu’nun 3. haftasında İmren Alaçatıspor, konuk ettiği Güzelbahçe FSK’yı 2-0 mağlup etti.

Maçın iki golü de ilk yarıda penaltıdan geldi. Karşılaşmanın 8. dakikasında Yılmaz Aslandağ, kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+3’te bir kez daha penaltı kazanan İmren Alaçatıspor’da topun başına yine Aslandağ geçti ve farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, farkı artırma fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 2-0’lık skorla sona erdi.

Bu galibiyetle İmren Alaçatıspor, puanını 4’e yükselterek ligde 4. sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında 19 Ekim Pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Gümüldürspor ile karşı karşıya gelecek.