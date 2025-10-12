Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Galatasaray’a 75-80 yenildi.

Salon: Enka

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Blumbergs 10, Utom 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Troy Selim Şav Sajus 12, Floyd 8

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Galatasaray: Cummings 5, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, McCollum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Rıdvan Öncel 6, Bishop 9, Muhsin Yaşar, Ahmet Bugrahan Tuncer

Başantrenör: Fikret Yakup Sekiz Kök

1. Periyot: 21-20 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 43-37 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 65-61 (Aliağa Petkimspor lehine)

Kaynak: İHA