Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Galatasaray’a 75-80 yenildi.
Salon: Enka
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Blumbergs 10, Utom 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Troy Selim Şav Sajus 12, Floyd 8
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Galatasaray: Cummings 5, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, McCollum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Rıdvan Öncel 6, Bishop 9, Muhsin Yaşar, Ahmet Bugrahan Tuncer
Başantrenör: Fikret Yakup Sekiz Kök
1. Periyot: 21-20 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 43-37 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 65-61 (Aliağa Petkimspor lehine)