CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı olan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maraton yolculuğuna Bursa’da devam etti. 23 Mart'taki ön seçimin önemine dikkati çeken İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Çık karşıma mertçe yarış. Yargının, kurumlarının arkasına saklanma. Ne yaparsan yap, millet sandıkta hükmünü verecek. Herkes boyunun ölçüsünü alacak" dedi.BURSA (İGFA) - CHP’nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İzmir, Kayseri, Adana, Antalya ve Kastamonu’nun ardından Bursa’da vatandaşlarla buluştu.

Ekrem İmamoğlu, Cengiz Güllü Voleybol Salonu’nda Yalova, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir’den gelen partililer ve vatandaşlarla buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sırasıyla CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'taki ön seçimin dikkati çekti.

"23 Mart'tan sonra çoktan başladığımız projelerimizi, somut vaatlerimizin hedeflerimizi konuşmaya başlayacağız" diyen İmamoğlu, "23 Mart’ta, tam da cumhuriyetin özünde, demokrasinin ruhunda olduğu gibi, seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak. Bu, basit bir aday belirleme süreci değildir. Bu bir demokrasi devrimidir. Ön seçimle birlikte Türkiye’de siyaset yeni bir yola giriyor. Bu yolu sizler çiziyorsunuz. Sizin 23 Mart’taki güçlü iradenizler tek adamların, masa başı siyasetçilerinin devri kapanacak.” diye konuştu.

“AYNI ZAMANDA 572 YILLIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’Nİ REZİL ETMEYE HAZIRLAR”

Devletin verdiği evraklar siyasi amaçlarla, kişisel hırslarla, ihtiraslarla böyle kolayca geçersiz ilan edilirse, milletin devletine güveni kalır mı diye soran İmamoğlu, "Beni seçim yarışı dışına itmek için Türkiye Cumhuriyeti, hepinizin canını vermeye hazır olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini bu hale düşürmeye razı bunlar. Aynı zamanda 572 yıllık İstanbul Üniversitesi’ni rezil etmeye hazırlar. Oradaki bilim insanlarını, dekanları, rektörleri rezil etmeye hazırlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yüce Allah’a sığınıyorum" dedi.

“MİLLET SANDIKTA HÜKMÜNÜ VERECEK, HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK”

23 Mart’taki önseçimin kendileri için olduğu kadar iktidar için de çok önemli olduğunu ifade eden İmamoğlu, "23 Mart’ı takip ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partililerin o güçlü iradesi ortaya çıkmasın, millet bizim iktidar kararlılığımızı görmesin diye her şeyi yapıyorlar. Onların kirli planları varsa, bu milletin tertemiz yüreği var. Onların kendi savcısı, kendi yargısı varsa yüce türk yargısının çok güvenilir hakimleri, savcıları bu durumdan rahatsızdır. Gün gelecek bu ülkenin adil yargı sisteminin neferleri olacaklar. Milletin de vicdanı var. Ne yaparsan yap, millet sandıkta hükmünü verecek, herkes boyunun ölçüsünü alacak.” diye konuştu.

“ÇIK KARŞIMA MERTÇE YARIŞ... YARGININ, KURUMLARIN ARKASINA SAKLANMA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey bu davaların öz savcısı Erdoğan" diyerek seslenen Ekrem İmamoğlu, "Yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa’dan söylüyorum: Çık karşıma mertçe yarış. Bırak benim diplomamı. Bizim milletimiz yarışta kazananı da sever, kaybedeni de sever. Yeter ki mertçe yarışsın. Ama kazanmak için mertlikten ayrılanın, her yolu mübah görenin bu milletin gönlünde yeri olmaz. Güzel bir söz vardır: ‘Kaybedeceksen şerefinle kaybet, ama kazanmak için asla şerefini kaybetme.’ Bu milletimizin bize yüklediği çok değerli bir sözdür. Millete kulak ver" dedi.

“GÜLER YÜZÜMÜZE YENİLECEKLER”

İmamoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“23 Mart’ta çok güçlü bir adım atacağız ve milletimizi, o bir avuç zalimden kurtaracağız. Milletimize söz veriyorum: Yenilecekler… Güler yüzümüze yenilecekler… Temiz kalplerimize yenilecekler… Tevazumuza yenilecekler, hoşgörümüze yenilecekler. 23 Mart’ta, tek bir fire bile vermeden, hep birlikte sandıklara koşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes, 23 Mart’ta sandık başına. Yolumuz açık olsun.”