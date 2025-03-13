Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Millî Eğitim Bakanlığı, İmam Hatip liselerinin akademik başarısını artırmak için Alman Kalkınma Bankası'ndan 46 milyon TL kredi aldı” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının, İmam Hatipler için Alman Kalkınma Bankasından kredi aldığı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bahse konu haber içeriğinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programında yer alan bilgilerin çarpıtılmasıyla hazırlandığı tespit edildiği belirtilerek ,"İlgili haberde bahsi geçen Alman Kalkınma Bankası ile Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imam hatip liselerinde akademik başarıyı artırmaya yönelik bir proje finansman anlaşması yoktur. 2025 Yılı Yatırım Programı'ndaki proje numaraları incelendiğinde, bahse konu kalemin İnşaat Emlak Genel Müdürlüğünün fonu olduğu açıkça görülmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.