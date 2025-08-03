Vezirköprü İmam Hatip Lisesi Mezunları, Mensupları ve Sevenleri Derneği (VİHDER) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliği yapıldı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından VİHDER Başkanı Ahmet Korkmaz açılış konuşmasını yaptı. Korkmaz konuşmasında, "Derneğimizin geleneksel hale getirdiği pilav günümüze hoş geldiniz. Davetimize icabet eden tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlikte, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Var günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ise imam hatipli olmanın önemine dikkat çekti

Pilav günü etkinliğine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Program, yapılan sohbetler ve pilav ikramıyla sona erdi.