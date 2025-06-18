Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 16-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası bilgi yarışmaları büyük coşku ve heyecana sahne oldu. Yapılan finalde ilkokullar ve ortaokullar arası bilgi yarışmasında Şehit Esin Akay İlkokulu ve Şehit Esin Akay Ortaokulu birinciliği kazandı.

Yarışmalar, 16 Haziran Pazartesi günü ilkokullar arası bilgi yarışmasıyla başladı. İlçedeki 20 ilkokulun katıldığı yarışmada, öğrenciler tüm bilgilerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti. 17 Haziran Salı günü ise 15 ortaokulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi. Eleme turlarında başarılı olan okullar finale yükselerek, büyük bir özveriyle yarıştı.

İlkokullarda Şehit Esin Akay İlkokulu, Dört Eylül İlkokulu, Dağdallı İlkokulu, Ahmetağa Neslihan Urgancı İlkokulu finalde yarışmaya hak kazanırken, ortaokullarda ise Şehit Esin Akay Ortaokulu, Dağdallı Ortaokulu, Kızılçukur Şehit Ahmet Silak Ortaokulu, Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu finalde yarıştı.

Final müsabakaları, 18 Haziran Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. Saat 10.00’da başlayan ilkokullar finali sonucunda: birinci Şehit Esin Akay İlkokulu, ikinci Dört Eylül İlkokulu, Üçüncü Dağdallı İlkokulu, dördüncü Ahmetağa Neslihan Urgancı İlkokulu olurken, ortaokullar arasında yapılan finalde birinci Şehit Esin Akay Ortaokulu, ikinci Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu, üçüncü Kızılçukur Şehit Ahmet Silak Ortaokulu ve dördüncü Dağdallı Ortaokulu oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren okulların öğrencilerine ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz tarafından takdim edildi. Yıldırak, yarışmaya katılan tüm okullara ve öğrencilerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.