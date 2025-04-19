Okul Sporları 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bin 806 öğrenciyle İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler kapsamında yarışmalar düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organize ettiği ilkokul öğrencileri arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği kapsamında 8 okul, 85 şube, bin 806 öğrenci ile İFET etkinlikleri yapıldı.

Şenlik havasında gerçekleştirilen etkinliklerde 1. sınıflara el değdirerek bayrak koşusu, 2. sınıflara fasulye torbası atma, 3. sınıflara bowling ve 4. sınıflara puanlı hedef oyunu oyunlarını oynatılarak okullarını temsil etmeye hak kazanan öğrenciler belirlendi.

Velilerde çocuklarının yarışlarına heyecanla tribünden izlediler.