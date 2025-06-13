Düzce’de elektrik tellerine kuş çarpınca, evlerin bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

Olay, Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mavi Hilal evlerinin önünde bulunan elektrik hatlarına kuş çarptı. Çarpan kuş sebebi ile hatlarda şase meydana gelince otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler hızla büyüyünce bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde 4 dönümlük alanı etkisi altına alan alevlere ekipler hızla müdahalede bulunarak yangını kontrol altına alıp evlere ulaşmasını engelledi. Yangında 4 dönüm otluk alan küle döndü.