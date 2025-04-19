Afyonkarahisar’da hububat ekili alanlarda bitki hastalıklarına karşı kontroller yapılmaya başlandı.

Kontroller Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Hububat alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri devam etmektedir. Hava sıcaklıların artmasıyla birlikte hububat alanlarında özellikle mantari hastalıkların görülme riski bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik elemanlarınca hububat alanlarında hastalık ve zararlı sürveyleri yapılmaktadır. Üreticilerimizin hububat alanlarının yabancı ot, hastalık ve zararlı yönünden kontrollerini yapmaları gerekmektedir. Üreticilerimiz konu ile ilgili il ve ilçe müdürlüklerimizden teknik destek alabilirler" ifadelerine yer verildi.