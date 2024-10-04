Bayburt’ta ilkokul birinci sınıf öğretmenleriyle toplantı yapıldı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni öğretim programı hakkında bilgiler verildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Müfettişleri Başkanı Talat Daştan, birinci sınıf öğretmenleriyle öğretmenevinde bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi. Yeni müfredatın okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlandığını belirten Daştan, programı kapsamlı bir şekilde öğretmenlere anlattı. Öğretmenlerin merak ettiklerine yanıt veren Daştan, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğretmenlere kolaylıklar diledi.