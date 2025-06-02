Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Suludere köyündeki tersip bendinde, Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Suludere Köyü’nde bulunan dere yatağında toprak kaymaları sonucu rusubi malzemeler birikmeye başladı. Akan suyu süzen ve taşınan materyali tutarak dibe çökelten tersip bendinin rusubi malzeme ile dolması sonucunda DSİ ekipleri harekete geçti. Yaşanan taşkınlarda sel sularının getirdiği ağaç, dal, kütük gibi malzemeler DSİ ekiplerince iş makineleriyle temizlendi. Kum, taş, çakıl gibi rüsubatı tutan tersip bendi, ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda temiz hale getirildi. Yapılan temizlik çalışmasıyla rüsubat kaynaklı taşkınların önüne geçildi.