2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi kapsamında hazırlanacak 2026 bütçesine yönelik ‘Program Bütçeye Geçiş’ eğitimi verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelerde Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yönetmelik ile 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Program Bütçe Sistemine geçiş yasal olarak başladı. Bu kapsamda, mevzuatta yapılan düzenlemeler çerçevesinde 2026 yılı program ve bütçeleri belediyeler ve bağlı idarelerde performans esaslı program bütçe sistemine göre hazırlanacak olmasından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Eğitmeni Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz tarafından İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da ‘Program Bütçeye Geçiş’ eğitimi düzenlendi.

Program bütçe ile ilgili İlkadım Belediyesi personellerini bilgilendiren Prof. Dr. Yılmaz, "Program bütçeye geçiş sürecinde teknik olarak neler yapacağız, nasıl bir yol izlenecek noktasında İlkadım Belediyesi’nde eğitimimizi gerçekleştirdik. Bu geçiş süreci ile ilgili bakanlıklarımızca rehber hazırlandı. Bu rehberin iyi okunarak analiz edilmesi gerekiyor. Bu eğitimin temel amacı, yerel idarelerin program bütçe sistemine geçiş sürecinde belediyelere ve bağlı idarelere kapasite geliştirme desteği vermektir. Analitik bütçe sınıflandırması uluslararası standartlarda istatistik bilgi üretilmesine ve kıyaslama imkânı sağlamakla birlikte bu sınıflandırma bir bütçeleme sistemi değildir. 20 yıla yaklaşan uygulama sürecinde amaç, hedef ve faaliyetlerle bütçe bağlantısı yeterince oluşturulmadığı için 2020 yılında performans esaslı program bütçe sistemine geçilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda yeni sisteme geçişte temel düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Belediyelerimiz ve bağlı idareler gelecek yıl için bütçelerini bu düzenlemeler çerçevesinde hayata geçireceklerdir" dedi.