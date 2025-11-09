Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından, öğrencilerin iletişim becerilerini güçlendirmek ve kariyer yaşamlarında fark oluşturmalarını desteklemek amacıyla "İletişimde Gizli Şifre: Beden Dili" başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu Düzce İl Müdürlüğü İş Kulübü Lideri Hayrullah Uzun’un konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, beden dilinin iletişimdeki rolü ve iş yaşamında doğru kullanımına ilişkin temel ilkeler aktarıldı. Uzun, iletişimin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını belirterek, yapılan araştırmaların iletişimdeki etkinin büyük bölümünün ses tonu ve beden dilinden kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Etkili iletişimin güven, samimiyet ve inandırıcılıkla güçlendiğini ifade eden Uzun, "Ne söylediğimiz kadar, nasıl söylediğimiz de önemlidir. Duruşumuz, bakışımız, el hareketlerimiz karşımızdaki kişiye verdiğimiz mesajın duygusal tonunu belirler" dedi.

Eğitimde, tokalaşma biçimleri, göz teması, jest ve mimik kullanımı, duruş ve kişisel alan farkındalığı gibi konular örneklerle ele alındı. Özellikle iş görüşmelerinde beden dilinin adayın özgüveni, samimiyeti ve profesyonelliği hakkında güçlü ipuçları verdiği vurgulandı. Uzun, ellerin açık kullanılması, dik duruş ve kontrollü jestlerin güven vericiliği oluşturduğunu; kolları kavuşturmak, göz temasından kaçınmak ya da aşırı mimik kullanımının ise iletişimi zayıflatabileceğini belirtti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, edindikleri bilgileri günlük yaşamda, sosyal ilişkilerde ve özellikle iş görüşmelerinde uygulayabileceklerini ifade etti. KARMER yetkilileri ise merkezin öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.