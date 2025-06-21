Samsun’da Terme ile Salıpazarı ilçelerini birbirine bağlayan Heybeli Köprüsü, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Gerekli teknik raporlar ışığında, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlarla birlikte çözüm üretme noktasında irade birliği içerisindeyiz" dedi.

Terme’nin İlimdağ Mahallesi ile Salıpazarı’nın Konakören Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan bu önemli noktada düzenlenen organizasyonla, iki ilçe arasındaki birlik ve iş birliği bir kez daha vurgulandı. Mahalle muhtarlarının ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, belediye bürokratları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Köprü üzerinde gerçekleşen buluşmada, hem ulaşım açısından stratejik öneme sahip yolun mevcut durumu yerinde incelendi hem de iki ilçeyi daha da yakınlaştıracak hizmet ve yatırım planları istişare edildi.

"Bu köprü sadece yolu değil, gönülleri de birbirine bağlıyor"

Ziyarette konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "İlimdağ ve Konakören Mahallelerimizi birbirine bağlayan bu güzergâh, aynı zamanda Terme ile Salıpazarı’nı da birleştiren dostluk köprüsüdür. Mahalle muhtarlarımızın çağrısıyla bugün buradayız. Vatandaşlarımızın taleplerini bizzat dinledik, yerinde inceledik. Her iki ilçemizin de bu yol ve köprüden faydalandığını biliyoruz. Gerekli teknik raporlar ışığında, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlarla birlikte çözüm üretme noktasında irade birliği içerisindeyiz" dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise bölge halkının gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Bizler ayrı ilçeleriz ama aynı memlekete hizmet ediyoruz. Ortak noktamız vatandaşın talebidir. Bu noktada dayanışma ve koordinasyonla hareket edeceğiz" dedi.