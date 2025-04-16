Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçeyi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam ediyor.

Çalışma yapılan Mustafa Kemal Caddesi ve Ali İhsan İlkbahar Bulvarında inceleme yapan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, bu noktalarda ilçenin dokusuna uygun, daha yaşanabilir bir ilçe kimliği oluşturmak için personele talimat verdi. Yenice ve Çarşı Mahallerinde yapılan yenilme çalışmaları ile ilgili ilçe sakinlerinden büyük destek gören Başkan Hamamcı, belirlenen cadde ve bulvarda yenileme çalışmaları içerisinde modern peyzaj uygulamaları hızlı bir şekilde tamamlanarak kısa sürede vatandaşların kullanımına sunacaklarını belirtti.