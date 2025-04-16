Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, zorlu Gölcükspor deplasmandan 1 puanla döndü.

BAL 9. Grup 27’inci hafta müsabakasında Gölcük Şehir Stadyumunda Bozüyük Vitraspor zorlu Gölcükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 23’üncü dakikasında ev sahibi Gölcükspor, Yahya Kemal Baki’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrasında ilk yarıda karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 79’uncu dakikasında gelişen bir Vitraspor atağında Orkun Ustaoğlu topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1 getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma berabere bitti. Bu beraberlik sonrası Vitraspor, 16 takımlı ligde 13’üncü sırada yer aldı. Vitraspor ligin 28’inci haftasında kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği Spor’u ağırlayacak.