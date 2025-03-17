Emekli olması dolayısıyla Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrılan Op. Dr. Erol Karaca, görevini Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren’e devretti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nde devir teslim töreni gerçekleşti. Düzenlenen törende Op. Dr. Erol Karaca, yeni İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren’e görevi devretti.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, görevi süresince ilimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Op. Dr. Erol Karaca’ya teşekkür ederek günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.