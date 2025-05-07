Konya’nın Derebucak İlçe Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında tüm birimleri ve son model teknolojik cihazları ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hizmet başkanları inşaatı tamamlanarak hizmete giren sağlık tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hastane binasının içerisinde yer alan 112 istasyonu ve toplum sağlığı merkezinin de çok daha uygun fiziki şartlarda vatandaşlara sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, Derebucak ilçesinde bulunan sağlık tesislerindeki fiziki yetersizlikleri giderme adına attıkları adımların sonuçlarını görmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Derebucak Devlet Hastanesi’nin modern cihazlarla donatıldığını ve bölge insanına çağa yakışan hizmeti sunmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Koç, ilçelerde yaşayan vatandaşların il merkezine ya da yakınında bulunan büyük ilçelere gitmeden kendi yaşadıkları ilçede tedavi olabilmelerinin sağlık müdürlüğü olarak üzerinde önemle durdukları bir konu olduğunu söyledi.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Hastane Başhekimi Dr. Furkan Terlemez tarafından gerçekleştirilen sunumu takip eden Prof. Dr. Koç, sağlık tesisinde görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Koç, hastanede tedavi görev vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.