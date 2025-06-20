Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve beraberindeki heyet, Tepebaşı İlçesi’nde sağlık hizmeti sunan mevcut tesisleri ve yapımı tamamlanan yeni sağlık merkezlerine giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı çerçevesinde, ilk olarak Şirintepe ve Şarhöyük Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezleri’ne gidildi. Burada görev yapan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen heyet; merkezlerin işleyişi, hasta yoğunluğu, fiziki şartları ve sunulan sağlık hizmetlerinin durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Sağlık çalışanlarının talepleri, görüşleri ve ihtiyaçları dinlenerek, hasta memnuniyetine yönelik sürdürülebilir hizmet planlamaları konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Merkezlerde bulunan vatandaşlarla da görüşen İl Sağlık Müdürü Bildirici, halkın taleplerini dinleyerek yerinde çözüm üretmeye yönelik istişarelerde bulundu.

Tüm fiziki şartlar yerinde incelendi

Programın 2’nci bölümünde ise, yakın zamanda hizmete alınması planlanan yeni sağlık tesislerine geçildi. Bu çerçevede, Tepebaşı İlçesi’nde yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve aynı kampüslerde yer alan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ziyaret edildi. Yeni yapıların mimari planlaması, iç mekân donanımı, hasta karşılama alanları, muayene odaları, laboratuvarlar ve acil müdahale bölümleri başta olmak üzere tüm fiziki şartlar yerinde değerlendirildi.

"Her vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasını hedefliyoruz"

Müdür Bildirici, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve erişilebilirliği güçlendirmek amacıyla saha ziyaretlerine büyük önem verdiklerini vurguladı. Mevcut merkezlerin hem hizmet kapasitesini hem de altyapı yeterliliğini yerinde görmenin yanı sıra, yeni açılacak merkezlerin ihtiyaçlara uygun şekilde planlanıp planlanmadığını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Müdür Bildirici, "Sağlık hizmetleri süreklilik gerektiren ve doğrudan vatandaş memnuniyetini etkileyen bir alandır. Bu nedenle gerek mevcut merkezlerde sunulan hizmetlerin takibi, gerekse yeni yatırımların hayata geçirilme süreci titizlikle yürütülmektedir. Hedefimiz, her vatandaşımızın kaliteli, etkin ve zamanında sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Mevcut hizmetlerin değerlendirilmesi ve güçlendirilmesine imkan sağlarken, diğer yandan da yakın zamanda faaliyete geçecek sağlık tesislerinin vatandaşlara en verimli şekilde hizmet vermesi adına önemli bir hazırlık süreci niteliği taşıdığı belirtilen ziyaretlerde Müdür Bildirici’ye Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu eşlik etti.