Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslarda üretilen ürünlerin satışa sunulacağı El Sanatları Üretici Pazarı’nı 4 Temmuz’da tekrar açıyor. Başvuruların 23-30 Haziran tarihleri arasında Alanya Belediyesi Hasanağalar Konağı’na yapılacağı belirtildi.

Antalya’nın Alanya Belediyesi tarafından ikinci kez kurulacak olan El Sanatları Üretici Pazarı; 4, 5, 6 Temmuz tarihleri arasında, Alanya merkez Hacı Memişler Cami alanında açık kalacak. Kadınların emeğini değerlendirerek üretime katkı sağlamalarını amaçlayan kadın üretici pazarlarıyla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Halk Eğitimi Merkezi ile düzenlenen yıl sonu sergilerinde kursiyerleri bilgilendirmişti. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, El Sanatları Üretici Pazarı’nda stant açmak isteyen kadınların başvuru yapabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları kursularına katılmış olmaları gerektiği kaydedildi.

Başvuruların, 23-30 Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içinde Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hasanağalar Konağı’na şahsen yapılacağı ifade edildi. El Sanatları Üretici Pazarı’nın ilki geçtiğimiz yıl Kasım ayında Mahmutlar Mahallesi alanında açılmıştı. Bu pazarlar ile Alanya Belediyesi, uzun zamandır el sanatları kurslarına katılan kursiyerlere ürettikleri takı, örgü, nakış, giyim, koza, süs eşyaları ve farklı tasarım ürünlerini satma imkânı sunuyor.