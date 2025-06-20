Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk eğitim merkezi öğrencileri, sona eren 2024-2025 eğitim-öğretim yılını kutladı.

Kentin farklı noktalarında hizmete sunulan erken çocukluk eğitim merkezleri 2024-2025 eğitim öğretim dönemine düzenledikleri renkli etkinliklerle veda etti. İsmail Hakkı Tonguç, Aşağı Söğütönü, Yarbay Hüseyin Vecihi, Sabiha Gökçen, Hüsniye-Recep Uçkan ve Canan Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerinden mezun olan toplam 115 öğrencinin gruplar halinde gerçekleştirdiği gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen etkinliklere katılan veliler ise çocuklarını hayranlıkla izledi.