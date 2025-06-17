Kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırarak yaptığı çalışmalarla köyleri daha yaşanılabilir hale getiren Adıyaman İl Özel İdaresi, asfalt sezonunu başlattı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile kırsalda asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte İl Özel İdaresine ait Kahta Yolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük 1000 ton asfalt üretimi yapan Plentte incelemelerde bulundu.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Kandemir’den asfalt üretim tesisinin durumu, çalışma kapasitesi, üretilen malzemenin kalitesi ve çalışma takvimi hakkında bilgiler alındı. Plentte incelemelerde bulunarak asfalt sezonunun startını veren Vali Osman Varol, "Kırsalda vatandaşlarımızın memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaremizin yol ağı toplam 3 bin 342 kilometredir. Bu yol ağının tamamında bakım ihtiyacı duyulan yerlerde yeni asfaltlama çalışması yapmak temel hedefimizdir. Bu sene özellikle hedefimiz iklim koşullarının elverişli olması durumunda yol ağının tamamında çalışmak. Plentimiz günlük 1000 ton asfalt üretimi kapasitesine sahip. Bir program dahilinde özellikle iklim koşullarının daha erken sertleştiği kuzey ve dağlık bölgelerimizden yavaş yavaş ovadaki bölgelerimize asfaltlama çalışmaları yapacağız. Tamamen üretim alt yapımızı artırdığımız zaman belki ileriki dönemlerde ana arterlerimizden başlayarak sıcak asfalt çalışmasına da girme niyetimiz olabilir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Asfalt sezonunun hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen İl Özel İdaremizin değerli çalışanlarına, İl Genel Meclis Başkanımıza ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.