Mersin İi Milli Eğitim Müdürlüğü ve MTSO ( Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ) iş birliği ile düzenlenen Eğitim ve Rehberlik Sempozyumu gerçekleşti.

Eğitim ve Rehberlik Sempozyumu'nda Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'ın "Hayatın Hakkını Veren Çocuklar" ve Eğitimci-TV Yapımcısı İsmail Yolcu'nun üniversite hazırlık sürecine dair "Kariyer Hedefleri" başlıklı konuşmaları yer aldı.

Sempozyumun açılışında öğretmenlere hitap eden İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur." sözlerini hatırlatarak eğitimin milletin geleceği için taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı. Durmuş, Mersin'de eğitim ve rehberlik alanında atılan ve atılmaya devam eden adımların bu bilinçle şekillendiğini ifade ederek, "Maarif davamıza olan aşkımız vatan sevdamızın dışa vurumudur," dedi.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkat çeken Fazilet Durmuş, ilk ve orta öğretimde bilginin pratik ve kullanılabilir bir şekilde öğrencilere sunulması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin maddi ve manevi hayatta başarılı olmalarını sağlayacak, doğru rehberlikle geleceğe hazırlanmalarının gerekliliğini vurguladı.

Durmuş, bu noktada rehber öğretmenlerin sorumluluğunun arttığına işaret ederek, "Hem Maarif Modeli'mizin amaçları doğrultusunda evlatlarımızı doğru yöne kanalize etmek, hem de evlatlarımızın kariyer hedeflerini doğru belirlemeleri açısından siz rehber öğretmenlerimizin mesuliyeti daha da ehemmiyet kazanmıştır." ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin küçük dokunuşlarının öğrencilerin geleceği ve ülke için büyük sonuçlar doğurabileceğine olan inancını dile getiren Durmuş, tarihin öğretmenlerin rehberliğinde yetişen ve dünyaya yön veren nice örneklerle dolu olduğunu hatırlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'tan sonra söz alan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut da , '' Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin OSB ve özellikle Eğitim Hizmetleri Meslek Komitemiz başta olmak üzere birçok Meslek Komitemizin emek verdiği DAHİ MERSİN Projesi, mesleki eğitim ile çağın yetkinliklerini buluşturuyor.

Ama biz DAHİ MERSİN’i sadece meslek edindirme ya da istihdam sağlama amacıyla sınırlı görmüyoruz;

Biz bu projeyi; gençlerimizi çağın yetkinlikleriyle donanarak, kentine, ülkesine ve insanlığa

katkı sunduğu, etik değerlere bağlı, güçlü bir öğrenme ve gelişim ekosistemi olarak görüyoruz '' dedi.

Etkinlik, eğitime verdikleri katkılardan dolayı çeşitli kişi ve kurumlara plaket takdimiyle sona erdi.