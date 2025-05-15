Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Kütahya’da misafir edilen Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Maarif Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yılmaz yaptığı konuşmada, öğrenci değişim programlarının şehirlerarası gönül köprüleri kurduğunu ve gençlerin hem akademik, hem de manevi gelişimlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında hamd ve şükür kavramları üzerinde durarak, şükrün yalnızca sözle değil, iyilik, gayret ve sorumlulukla gösterilmesi gerektiğini belirten Müdür Mustafa Yılmaz, öğrencilere her gün bir ayet ya da hadis öğrenip paylaşmalarını tavsiye etti. Yılmaz, "Allah’ı razı etmeye çalışın. Emin olun yollarınız açılır. Ailenize, öğretmenlerinize ve sizi bugünlere getiren değerlere sahip çıkın" dedi.

Ziyaret, öğrencilerin Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile gerçekleştirdiği sohbetin ardından hediye takdimi ile sona erdi.