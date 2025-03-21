Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner , Özel Okullar Daire Başkanı Turan Şahin ve İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un katılımıyla özel okul kurucu ve kurucu temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "İlimizde evlatlarımıza ve vatandaşlarımıza eğitim ve farklı alanlarda hizmet veren özel kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Hiçbir zaman devlet okulu- özel okul ayrımı yapmadan içinde evladımız bulunan her okul bizim okulumuzdur anlayışı içerisinde eğitim süreçlerini hep birlikte yürütüyoruz.

Yönetmelikler çerçevesinde başarılı bir şekilde hizmet veren özel kurumlarımızın yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederim.Türkiye Yüzyılı'mızın teminatı olan her evladımız bizim için çok değerlidir. Dolayısıyla hem özel kurumlarda hem de devlet okullarında okuyan öğrencilerimizin geleceği için her türlü imkânı sunmak bizlerin en önemli vazifesidir. Sözlerime son verirken tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

Ziyaretlerinden dolayı Özel Öğretim Genel Müdürümüz Sayın Fetullah Güner ve Daire başkanımız Turan Şahin'e ilimizi ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerimi sunar, kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Katılımcılara hitap eden Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürümü Fethullah Güner de konuşmasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in selamlarını ileterek ve önümüzdeki günlerde idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Genel Müdür Güner , Özel Öğretim Kurumları mevzuat değişiklikleri ve kurumların işleyişleri hakkında genel bir bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi.

Toplantıda özel öğretim kurumlarının karşılaştıkları zorluklar ele alındı, eğitim öğretim süreçlerine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Müdür Fethullah Güner , özel öğretim kurumlarının mevzuatı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili paylaşımlarda bulundu , ardından kurum temsilcilerinin sorularını alarak not etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Baykal Başdemir , Fatih Burğut , Harun Üzer , Kutlutekin Baş , Merkez İlçeler İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri ile çok sayıda özel okul kurucu ve kurucu temsilcileri katıldı.