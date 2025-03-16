Samsun İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda, kırsal bölgelerdeki kimliklendirilmeyen köpeklerin belediyeler tarafından toplanması kararı alındı.

Samsun İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı; Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, ilçe belediye başkanları/yardımcıları, ilgili kurumların müdürleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası ve Samsun HAYTAP temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; Samsun’da bulunan hayvan bakımevlerinin mevcut kapasitelerinin yeterli olup olmadığı değerlendirildi, hayvan bakımevi olan belediyelerin kapasite artışı yapması, nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelerin hayvan bakımevlerini tamamlaması, hayvan bakımevleri yapılıncaya kadar nüfusa bakılmaksızın tüm ilçe belediyelerinin doğal yaşam alanlarını ivedilikle oluşturması, bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yer tahsis süreçlerinde talep edilen kurum görüşleri ile ilgili koordinasyon sürecinin hızlandırılması, hayvan bakımevlerinde bulunan sahiplendirilmeye uygun köpeklerin sahiplendirilme süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması, kırsal bölgelerde bulunan kayıt altına alınmamış köpeklerin il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelleri tarafından dijital kimliklendirilmelerinin ivedilikle yapılması, kırsal bölgelerdeki kimliklendirilmeyen köpeklerin belediyeler tarafından toplanılması konuları kararlaştırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum ve kişilerle ilgili adli ve idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.