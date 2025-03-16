SAMSUN (İHA) – Samsun’da sahipsiz hayvanların toplanması ve nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelerin hayvan barınakları kurması için görüşme yapıldı.

Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Samsun DKMP Müdürü Engin Yılmaz Çalış ve belediyelerin veteriner işleri müdürlüklerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında ilde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda hayvan bakımevi olan belediyelerin kapasite artışı yapması, nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelerin bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturmasına yönelik olarak çalışmalarına ivedilikle başlanması, Hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı ile ilgili arazi tahsisi çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, belediye başkanları ve üst yöneticilere mer-i mevzuatlar hakkında bilgi verilmesi, emniyet ve jandarma başta olmak üzere ilgili kurumlar ile eşgüdüm içerisinde sokakta yaşayan hayvanların toplama işlemlerinin yapılması, hayvanların daha aktif ve toplu halde olduğu özellikle gece saatlerinde toplama işlemlerinin hayvan refahı ve mevzuatlar çerçevesinde yapılması görüşüldü.