Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, kendisini doğum günü kutlamasına davet eden öğrenciye sürpriz yaptı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu’nda okuyan bir öğrencinin yazdığı mektupla kendisini doğum günü kutlamasına davet etmesi üzerine okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencinin doğum günü kutlamasına katılan Turgay, öğrenciye ve sınıf arkadaşlarına iyi dileklerini ileterek, mutluluklarına ortak oldu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Emniyet Müdürü Turgay, çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak için yürütülebilecek iş birlikleri konusunda istişarelerde bulundu.