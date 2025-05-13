Eskişehir’de düzenlenen ’İl Ambulans Servisi Kalite Toplantısı’nda kalite süreçlerinin etkinliği ve sürekli iyileştirme hedefleri değerlendirildi.

İl Ambulans Servisi’ne bağlı istasyonlarda görev yapan kalite sorumlularının katılım sağladığı bilgilendirme toplantısı, Kalite Koordinatörü olarak görevine yeni başlayan Dr. Setenay Mısır tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, kalite süreçlerinin etkinliği ve sürekli iyileştirme hedefleri ele alındı. Ayrıca, uzun yıllar İl Ambulans Servisi Kalite Koordinatörü olarak görev yapan Zeynep Koç’a, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.