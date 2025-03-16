Bolu’da 2 gündür direkte mahsur kalan kedi, duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine yaklaşık 3 metre uzunluğundaki direkten kurtarıldı. Durumu itfaiyeye ihbar eden vatandaş, "2 gündür bu hayvan burada. Aç susuz bekliyor. 112’yi aradım. Yiyecek de veremedim" dedi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi’nde bir kedi, direğe tırmandı. Direkten inemeyen kedi, 2 gün boyunca direğin üzerinde mahsur kaldı. Kediyi kendi imkanlarıyla indiremeyen vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından direkten kurtarılan kedi, yere iner inmez hızlıca ekiplerin yanından uzaklaştı. Durumu itfaiyeye ihbar eden Muhammet Soda, "2 gündür bu hayvan burada. Aç susuz bekliyor. 112’yi aradım. Yiyecek de veremedim. 2 gün oldu" dedi.