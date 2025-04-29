İstanbul’un Silivri ilçesi merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ertesi günü, İktisadi ve Kültürel Kalkınma Platformu (İKAP), vatandaşları yalnız bırakmadı. İKAP Genel Başkanı Muhammed Mustafa Karayün’ün öncülüğünde, yüzlerce İstanbulluya yönelik çevrim içi Temel Afet Bilinci Eğitimi düzenlendi.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - AFAD’a bağlı uzman eğitmenler ile İHH Arama Kurtarma (SAR) ekiplerinin katkılarıyla gerçekleşen online eğitim programı, büyük ilgi gördü. Deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan eğitimde, vatandaşlara pratik bilgiler sunuldu. Eğitim boyunca, olası bir afette doğru davranışların hayat kurtaracağı vurgulandı.

"EĞİTİMDE BİLİNÇLENDİRME VE DAYANIŞMA ÖN PLANDA"

İKAP Genel Başkanı Muhammed Mustafa Karayün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 2025 tarihinde yaşanan Silivri merkezli depremin ardından, milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek adına hızlıca organize olduk. İKAP olarak, yüzlerce İstanbulluya online ortamda Temel Afet Bilinci Eğitimi verdik. Eğitimi, AFAD’a bağlı, aynı zamanda İHH SAR üyesi olan deneyimli hocalarımızla birlikte gerçekleştirdik.”

"KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ"

Eğitime katkı sunanlara da özel olarak teşekkür eden Karayün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başta AFAD Eğitmeni ve İHH ekip üyesi Sinan Yılmaz kardeşim olmak üzere, İHH Büyükçekmece Arama Kurtarma Ekibi'ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bizler, İktisadi ve Kültürel Kalkınma Platformu olarak, ülkemizin ve vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindeyiz.”

"HEDEF: DAHA GÜVENLİ VE HAZIR BİR TOPLUM"

İKAP yetkilileri, bu tür eğitimlerin yalnızca kriz anlarında değil, her zaman devam etmesi gerektiğini vurguladı. Platform, ilerleyen günlerde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Amaçlarının, halkın afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesini sağlamak olduğunu belirttiler.