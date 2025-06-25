İhlas Koleji öğrencisi Kerem Davud Ebren, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2 aşamada düzenlenen Bosphorus Math Competition’da Türkiye 2’ncisi oldu.

Matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü yarışmanın her 2 aşamasında da üstün performans gösteren İhlas Koleji 6. sınıf öğrencisi Kerem Davud Ebren, aldığı sonuçla büyük bir başarıya imza attı.

Yarışma sonunda duygularını paylaşan Kerem Davud Ebren, "Matematiği gerçekten çok seviyorum. Soruları çözerken hem heyecanlandım hem de keyif aldım. Bu başarıda bana yol gösteren öğretmenlerime ve bana her zaman destek olan aileme teşekkür ederim" dedi.

Öğrencisini tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kerem’in başarısı, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim ortamının ve öğretmen kadromuzun kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur. İhlas Koleji olarak yalnızca akademik başarıya değil, düşünme ve üretme becerilerine de önem veriyoruz. Kerem’i ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.