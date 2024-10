İhlas Haber Ajansı, siber güvenlik alanında yaptığı haberlerden dolayı ‘BDG Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü İHA adına Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci aldı.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın (ISC Türkiye 2024) ilk günü, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Konferansa Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, üniversite rektörleri, teknoloji alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“18 yıldır bu dört hedef doğrultusunda bugüne kadar çalışarak geldik”

Etkinliğin açılışında konuşan Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alkan, Bilgi Güvenliği Derneği olarak 18 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti. Dünyanın gündeminde olan siber güvenlik olgusunun Türkiye açısından da son derece kritik ve önemli olduğunu kaydeden Alakan, dernek olarak 4 tane hedeflerinin olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin bütün vatandaşlara siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Alkan, “İkinci temel hedefimiz ülkemizde eksik olan bu alandaki düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi ve bu konudaki kurum, kuruluşlar, yasal düzenlemeler başta olmak üzere her türlü düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirmesi yönünde çaba sarf etmek. Üçüncü temel hedefimiz hepimizin bildiği gibi siber güvenliğin ulusal güvenliğin olmazsa olmaz bir parçası olduğu, bunun da en önemli tarafının yerli ve milli çözümlerle ancak bunun sağlanabileceğinden hareketle siber güvenlik alanında yerli milli teknolojilerimizin ve çözümlerimizin geliştirilmesi noktasında çaba sarf etmek. Dördüncü hedefimiz de siber güvenlik alanındaki insan kaynağımızı, beşeri sermayemizi, insan gücümüzü oluşturabilmek için her türlü eğitim başta olmak üzere etkinlikleri gerçekleştirmek olmak üzere dört tane hedef koymuştuk. Dolayısıyla 18 yıldır bu dört hedef doğrultusunda bugüne kadar çalışarak geldik” diye konuştu.

Konferansın bu yılki ana teması ulusal güvenlik, siber dayanıklılık ve olgunluk

Bu yılki ana temanın ulusal güvenlik, siber dayanıklılık ve olgunluk başlığı olduğunu dile getiren Alkan, “Bundan bir yıl önce seçmiş olduğumuz bu ana temanın son günlerde yaşanan siber saldırılara baktığımızda ne kadar önemli ve kritik olduğunu bir kez daha anlamış olduk. İki tane yakın zamanda saldırı yaşadı bütün dünya. 2 gün boyunca siber dayanıklılık ve olgunluk konusunu bütün yönleriyle ele alacağız ve etkinlik sonrasında oluşturacağımız sonuç bildirgesiyle de sonuçları başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere bütün kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

İhlas Haber Ajansı’na ödül

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe ve siber güvenlik alanına katkı sağlayan kuruluşlara ödül verildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) siber güvenlik alanında yaptığı haberler ile ‘BDG Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü İHA adına Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci aldı.

17 Ekim’e kadar devam edecek olan konferans sonrasında sonuç bildirgesi yayımlanacak.