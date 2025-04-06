Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Gölü’nde İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ve jandarma ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına karşı denetim yaptı.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Nallıhan İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleriyle birlikte Çayırhan Gölü’nde denetim gerçekleştirdi. Gölden su numuneleri alan ekipler, çevrenin, doğal hayatın ve hayvanların korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme de yaptı. Usulsüz avcılığa yönelik denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.