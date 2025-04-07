Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21’inci Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri tamamlandı.

Dün saat 10.00’da başlayan CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayında Genel Başkanlık seçiminin ardından saat 20.00 sıralarında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için oy verme işlemleri başladı. Genel Başkan Özgür Özel’in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan "Denge ve Dayanışma" ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listelerindeki isimler yarıştı. Saat 23.50’de oy verme işlemleri bitti ve oy sayımına geçildi. Oy sayımları saat 03.30 sıralarında tamamlandı ve resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Genel Başkan Özel’in anahtar listesi eksiksiz geçti. Ankara’da trafik tartışması sonrasında öldürülen Samet Özgül’ün ablası Berna Özgül, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin, Milletvekili Mahmut Tanal gibi isimler Parti Meclisi Üyeliğine seçilen yeni isimler arasında yer aldı. CHP’nin Yüksek Disiplin Kurulunda yer alan isimler ise şu şekilde: "Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Ali Balta, Ekincan Aksoy, Remzi Kazmaz."