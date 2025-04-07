Bursa’nın Orhaneli ilçesinde köpeği ile birlikte gezmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam 36 saat sonra bulundu.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Çöreler Mahallesi’nde oturan Yusuf İliçek (65), cumartesi günü saat 10.00 sıralarında köpeği ile birlikte evinden ayrıldı. İliçek’e ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri, İliçek’in bulunması için mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı.

36 saat sonra bulundu

Kendisinden haber alınamayan İliçek, 36 saat sonrasında köpeğiyle birlikte evine geri döndü. Yanında bulunan yiyecekler ile beslenme ihtiyacını karşılayan İliçek’in geceyi ormanda geçirdiği öğrenildi. Yapılan sağlık kontrollerinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.