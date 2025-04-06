Yeşil ve Dijital Geçişte Girişimcilik Yetkinlikleri Projesi (EntreComp4Transition) katılımcıları, Ankara’nın Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ programı çerçevesinde finanse edilen ve EUROCHAMBRES liderliğinde yürütülen Yeşil ve Dijital Geçişte Girişimcilik Yetkinlikleri Projesi’nde (EntreComp4Transition) Türkiye’yi TOBB ve TOBB ETÜ temsil ediyor. Yeşil ve dijital geçiş süreçlerinde ihtiyaç duyulan beceri açıklarını belirlemeyi ve bu alanlara yönelik eğitim modülleri geliştirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde Ankara’nın Beypazarı ilçesini ziyaret eden proje katılımcıları, ilçedeki tarihi ve kültürel alanları gezdi. Düzenlenen toplantıda ise Beypazarı Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet Yurdakul, katılımcılara odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Beypazarı’nın tarım sektöründeki öncü rolüne dikkat çeken Yurdakul, özellikle havucun Beypazarı için öne çıkan bir tarım ürünü olduğunu vurguladı. Katılımcılara 4 Nisan Uluslararası Havuç Günü dolayısıyla havuç suyu ikramı da yapıldı.