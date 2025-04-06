Iğdır’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik kurallarını ihlal eden araç ve sürücülerle mücadele devam ediyor.

İl genelinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlar ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde polis ekipleri tarafından yapılan denetimler artırıldı. Özellikle hız sınırlarını aşan, hatalı sollama yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin, hem sürücüler hem de yayalar için uyarıcı bir rol oynaması bekleniyor. Iğdır Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların daha güvenli bir trafik ortamında seyahat etmeleri için trafik kurallarına uymalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, denetimlerin sadece cezai işlem yapmak amacıyla değil, aynı zamanda trafikte bilinçli bir davranış geliştirilmesi için de önemli olduğunun altı çizildi.