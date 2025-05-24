Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Valisi Ercan Turan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Rektör Gürel’e Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Kızılkurt eşlik etti.

Iğdır Üniversitesi rektörlük görevine başlayan Prof. Dr. Ekrem Gürel, ilk ziyaretini Iğdır Valisi Ercan Turan’a yaptı. Ziyarette, Iğdır Üniversitesi ile kent arasında kurulabilecek iş birlikleri, eğitim-öğretim faaliyetleri ve şehrin akademik potansiyelinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Rektör Gürel, Iğdır Üniversitesinin bölgeye katkı sunan, nitelikli eğitim ve araştırmalarla öne çıkan bir kurum haline gelmesi için çalışacaklarını belirtti. Rektör Gürel’i yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Vali Ercan Turan ise Iğdır Üniversitesi ile yapılacak iş birliklerinin Iğdır’ın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve başarı dilekleriyle sona erdi.