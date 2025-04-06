Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hanlar Bölgesi’nin çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapılardan temizlemesinin üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla başlatılan Çarşıbaşı Meydanı Projesi ile çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapılardan temizlemendi. Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Bursa’mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi" ifadelerini kullandı.

"Hanlar bölgesini geleceğe taşıyoruz"

Projenin önemini vurgulayan Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, "25 senelik bir hayal olarak değerlendirilen projeydi. 8 Kasım 2019 tarihinde Sayın Bakanımız Murat Kurum’un ilimize yaptığı ziyaret ile yeniden gündeme geldi. Talimatları doğrultusunda projeyi hayata geçirdik. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi’ni tarihi dokusunu ortaya çıkararak geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.

"Dünya coğrafyasında çok önemli bir ticaret alanı"

Hanlar Bölgesi’nde uzun yıllardır esnaflık yapan Muhsin Özyıldırım, bölgenin önemine değinerek, "İçinde bulunduğumuz çarşı, Osmanlı’nın yerleşik ilk çarşısı. Sadece Osmanlı coğrafyasında değil, dünya coğrafyasında da çok önemli bir ticaret alanı" şeklinde konuştu. Esnaf Gülay Topkıran ise "Bu projeyle Bursa’nın tarihi yüzü ön plana çıktı, çok da güzel oldu" dedi. Ali Nihat Irkörücüsü ise yaklaşık 3 nesildir bu çarşıda ticaretle uğraştıklarını belirterek, "Tadilat öncesi ve bugünkü arasında olağanüstü bir fark var. Bence son zamanlarda Bursa’da yapılmış en iyi hizmetlerden bir tanesi, hatta birincisi" ifadelerini kullandı. Murat Yurtsever de "20’nin üzerinde han, tekrar güzelleştirilmiş; şehrin hem ticari hem de tarihi hayatına kazandırılmıştır" dedi.

Projede, Ulu Cami ve etrafındaki Hanlar Bölgesi’nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı, 6-7 katlı 63 yapı yıkıldı. Pirinçhan, İpekhan ve Bakırcılar Çarşısı’nı da içine alan 19 bin metrekarelik bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Sağrıcı Sungur Mescidi ile birlikte yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi’nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Hanlar Bölgesi’nin hemen altında ise yer altı otoparkı çalışmaları devam ediyor.