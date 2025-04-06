Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı’nda yapımı tamamlanan Ziyaretçi Merkezi’ni inceledi. Tesisin çok yakında hizmete açılacağını belirten Başkan Özdoğan hem bölge sakinleri hem de yerli-yabancı doğaseverler için önemli bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Modern tasarımıyla dikkat çeken Ziyaretçi Merkezi, Hürmetçi Sazlığı’na gelen ziyaretçilere dinlenme, yeme-içme ve yöresel ürün alışverişi imkânı sunacak. Tesisi yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Hürmetçi Sosyal Tesisi’mizde son aşamaya geldik. Binamız tamamlandı, iç tefrişatında da artık sona yaklaştık. İnşallah bayramdan sonra, Nisan ayı içerisinde tefrişatı tamamlayarak hizmete açacağız. Burada hem yöresel ürünlerin sunumu yapılacak hem de kafe-restoran olarak hizmet verilecek."

Başkan Özdoğan, Hürmetçi ve Karpuzsekisi mahalle sakinleri başta olmak üzere, Kayseri genelinden gelen ziyaretçilere hitap edecek bir alan oluşturduklarını belirterek; "Bu tesis, bölge halkımızın yanı sıra Hürmetçi Sazlığı’nı görmek için gelen tüm misafirlerimiz için bir dinlenme ve uğrak noktası olacak. Dış bölümde mevsime göre masa, sandalye düzenimiz ve kamelyalar olacak. Ortaya çıkan eser gerçekten çok kıymetli oldu. Vatandaşlarımızın burada çayını, kahvesini içebileceği, alışveriş yapabileceği, nefes alabileceği bir alan oluşturduk" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca, projeye destek veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e de teşekkürlerini iletti.